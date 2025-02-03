В Вооруженных Силах Беларуси затевают проверку боевой готовности

Минобороны Беларуси объявило о начале проверки боеготовности Вооруженных сил, руководить которой будет начальник Генштаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в ходе проверки будет оцениваться готовность и способность механизированных воинских частей и подразделений "выполнять задачи по предназначению".

Личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы.

Основные практические действия будут проходить при проведении учений и тренировок различного масштаба на полигонах и незнакомых участках местности.

"В рамках проверки пройдет апробация новых способов применения разведывательных и ударных беспилотных авиационных комплексов при совместном выполнении задач с сухопутными войсками и активном использованием средств радиоэлектронной борьбы", - сообщила пресс-служба.

В ведомстве предупредили, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно "временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности".