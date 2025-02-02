Тайвань запретил всем государственным учреждениям использовать DeepSeek

Тайвань запретил всем своим государственным учреждениям и поставщикам услуг критической инфраструктуры использовать технологии китайского ИИ-стартапа DeepSeek, ссылаясь на соображения безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.

В январе DeepSeek выпустила новую платформу искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, вызвав тревогу на международном уровне своей конкурентоспособностью с ведущими мировыми AI-ботами.

Модель DeepSeek была разработана и, похоже, обучена за долю стоимости платформ конкурентов, что свидетельствует о том, что продвинутые приложения с искусственным интеллектом можно создавать без огромных инвестиций в аппаратное обеспечение.

Бесплатное одноименное приложение компании также завоевало популярность во всем мире, возглавив рейтинги мобильных загрузок во многих странах.

Но на пути роста DeepSeek уже появляются препятствия, поскольку правительства и бизнес рассматривают его потенциальные последствия для кибербезопасности и возможность того, что данные и другая информация, собранная компанией из Ханчжоу, могут быть переданы правительству Китая.

Министерство цифровых технологий Тайваня заявило, что никакая официальная или конфиденциальная информация не должна использоваться для запросов к DeepSeek, учитывая его китайское происхождение. "Это продукт, который угрожает национальной информационной безопасности", - говорится в заявлении министерства.