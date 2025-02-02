Молдова будет поставлять газ в Приднестровье за счет гранта ЕС до 10 февраля

Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) правительства Молдаовы поручила госкомпании Energocom начать закупки газа в рамках выделенных ЕС €20 млн. Об этом сообщила правительственная пресс-служба.

"Energocom будет закупать природный газ на сумму 20 млн евро на авторизованных в Евросоюзе и Украине торговых площадках на рыночных условиях. В дальнейшем компания обеспечит транспортировку природного газа по графику поставок, согласованному с ООО "Тираспольтрансгаз", в энергетических единицах, не превышающих суточного значения 3 млн куб. м (в сутки)", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем уточняется, что пПоставки будут осуществляться до 10 февраля.

"Еще €10 млн пойдут на закупку электроэнергии для правого берега Днестра на авторизованных торговых площадках в Евросоюзе и Украине", - отметил пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ, которого цитирует госагентство Молдпрес.

В сообщении пресс-службы также отмечается, что поставки энергоресурсов в рамках гранта ЕС будут осуществляться "исключительно защищенным категориям потребителей, включая бытовых потребителей, медицинские и образовательные учреждения, а также электростанции" на основании информации, полученной Кишиневом от Тирасполя.

Компания Energocom, в свою очередь, сообщила, что приступила к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. "Сегодня началась закупка газа для обеспечения потребителей Приднестровья. (...) Закупленный газ будет передаваться в национальную сеть Республики Молдова, управляемую Vestmoldtransgaz, а затем в Tiraspoltransgaz. Таким образом компания Energocom обеспечит энергоресурсами и потребителей на левом берегу Днестра", - говорится в сообщении компании.

В пятницу пресс-служба правительства Молдовы сообщила, что в рамках гранта ЕС на €64 млн на закупку газа для Приднестровья будет направлено €20 млн в качестве чрезвычайной гуманитарной помощи. Еще €10 млн будет направлено на закупку электроэнергии для обеспечения правого берега Днестра, электроэнергия будет закупаться на рынке компанией Energocom. Второй транш в €34 млн Молдова получит в качестве бюджетной поддержки.

Поставки российского газа в Приднестровье прекратились 1 января 2025 года после того, как Украина остановила его транспортировку через собственную газотранспортную систему. На этом фоне Газпром прекратил поставки через Молдову, ссылаясь на наличие исторического долга страны. С 10 декабря в Приднестровье и с 16 декабря в правобережной Молдове действует режим чрезвычайной ситуации в экономике. С 3 января в Приднестровье власти стали использовать веерные отключения электроэнергии в целях экономии.