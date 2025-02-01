Последнее обновление: 01.02.2025 14:12

Производителей еврозоны больше беспокоит дешевый китайский импорт, чем американские пошлины

Производителей еврозоны больше беспокоит дешевый китайский импорт, чем американские пошлины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Лишь половина опрошенных производителей отметили, что американские пошлины скажутся на их бизнесе в валютном блоке.

Многие заявили, что уже производят "местное для местных", а некоторые экспортируют в США только сложные, труднозаменимые продукты.

Больше опасений вызывает не прямое, а опосредованное влияние американских пошлин, которые могут заставить Китай нарастить импорт в Европейский союз. Если не будет защитных мер от властей ЕС, влияние таких пошлин на цены в еврозоне будет скорее отрицательным, чем положительным, считают европейские производители.

ЕЦБ опросил 82 крупных нефинансовых компании еврозоны в период с 6 по 14 января.

Президент США Дональд Трамп говорил, что уже 1 февраля может ввести пошлины на весь импорт из Китая. Он также заявлял, что может ввести пошлины против стран ЕС, если они не увеличат объемы закупок американских нефти и газа.



<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование