Последнее обновление: 01.02.2025 14:12

ХАМАС передал Израилю еще двоих заложников

Движение ХАМАС освободило еще двоих заложников, они уже переданы Армии обороны Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel.

Освобождены Ярден Бибас и Офер Кальдерон, их удерживали 484 дня. Позднее в субботу запланирована передача Израилю еще одного заложника - Кита Сигела.

7 октября 2023 года вместе с Ярденом Бибасом были похищены его жена Шири и двое их детей - Ариэль и Кфир. Они остаются в секторе Газа, израильские власти выражают обеспокоенность их судьбой.

Обмены ХАМАС и Израиль проводят в рамках первой фазы соглашения о перемирия в секторе Газа.

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