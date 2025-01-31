В ЕС количество авиаперелетов выросло за 2024 год на 5,8%

Количество коммерческих авиарейсов в Европейском союзе в 2024 году составило 6,7 млн, что на 5,8% превысило показатель за предыдущий год. Об этом сообщило статистическое управление ЕС (Eurostat).

В то же время их число осталось ниже отметки в 7 млн, зафиксированной по итогам допандемийного 2019 года.

На долю нерегулярных рейсов, таких как чартеры, пришлось 8,7% от общего количества перелетов. При этом максимум пришелся на летние месяцы: в июне их доля составляла 10,3%, в июле - 10,7%, в августе - 10,1%.

Наибольшее количество рейсов в прошлом году обслужил амстердамский аэропорт Схипхол (484 тыс.). Далее следуют парижский Шарль-де-Голль (463 тыс.) и воздушная гавань Франкфурта-на-Майне (437 тыс.). В десятку по загруженности входят также аэропорты Мадрида, Барселоны, Мюнхена, Рима, Афин, Вены и Дублина.

В понятие коммерческие авиаперелеты Eurostat включает пассажирские, грузовые и почтовые рейсы.