Силы обороны Швеции впервые запустили собственный военный спутник

Шведские вооруженные силы сообщили об успешном запуске первого военного спутника страны. Об этом сообщает телеканал SVT.

Спутник называется Gna-3 – в скандинавской мифологии Гна была посланницей богини Фригг. Это первый собственный военный спутник Швеции.

16 августа прошлого года Gna-3 был запущен в космос с базы в Калифорнии, США. С тех пор и по сей день шведские вооруженные силы хранили молчание о проекте.

"Это военный спутник, и теперь мы можем представить, что Швеция также имеет военные спутники. Это важно для укрепления нашей обороноспособности", – говорит министр обороны Пол Йонсон (M).

Он также объяснил, почему Швеция должна инвестировать в это, когда другие страны НАТО имеют такие же возможности.

"Во-первых, мы имеем уникальные геополитические условия, поскольку у нас есть полигон Esrange и мы имеем возможность запускать полярные спутники, что является уникальным. Во-вторых, конечно, мы хотим иметь определенную независимость и свободу действий, когда речь идет о коммуникации и сборе разведывательной информации в долгосрочной перспективе. Это расширяет и укрепляет наши возможности", – отметил Йонсон.

"Человек, который сидит на самой высокой точке на поле боя, также имеет хорошую возможность наблюдать и использовать эту позицию для ведения боевых действий", – говорит Йохан Нистрём, руководитель космического департамента Вооруженных сил Швеции.

Gna-3 – это спутник связи. Он находится на высоте около 500 километров. Он проходит над одними и теми же местами четыре раза в день, на орбите, которая охватывает, среди прочего, Швецию и район Балтийского моря.

Космос определяют как новую важную сферу для ведения боевых действий, и все больше стран инвестируют в космическую оборону. Gna-3 – это спутник для тестирования и испытаний, и Вооруженные силы Швеции планируют запустить больше спутников в ближайшие годы.