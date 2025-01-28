Премьер-министр Сербии уходит в отставку на фоне студенческих протестов

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку. О решении сообщает сербское новостное агентство Večernje novosti.

По информации сербских СМИ, Милош Вучевич покидает должность на фоне масштабных студенческих протестов, переросших в общегражданские. Граждане Сербии уже три месяца требуют отставки коррумпированного правительства, а также уголовной ответственности за обрушение кровли на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, в результате которого погибли 15 человек, а еще двое получили серьезные ранения.

В ходе протестов студенты создают помехи движению транспорта - в частности, заблокировали крупнейшую транспортную развязку Белграда, - и проводят акции памяти жертв. Среди требований протестующих, в частности, отставка премьер-министра Сербии, а также мэра Нови-Сада Милана Джурича, обнародование всех документов, касающихся реконструкции вокзала, наказание чиновников, ответственных за катастрофу, а также освобождение задержанных протестующих.