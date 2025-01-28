Последнее обновление: 28.01.2025 18:17

Премьер-министр Сербии уходит в отставку на фоне студенческих протестов

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку. О решении сообщает сербское новостное агентство Večernje novosti.

По информации сербских СМИ, Милош Вучевич покидает должность на фоне масштабных студенческих протестов, переросших в общегражданские. Граждане Сербии уже три месяца требуют отставки коррумпированного правительства, а также уголовной ответственности за обрушение кровли на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, в результате которого погибли 15 человек, а еще двое получили серьезные ранения.

В ходе протестов студенты создают помехи движению транспорта - в частности, заблокировали крупнейшую транспортную развязку Белграда, - и проводят акции памяти жертв. Среди требований протестующих, в частности, отставка премьер-министра Сербии, а также мэра Нови-Сада Милана Джурича, обнародование всех документов, касающихся реконструкции вокзала, наказание чиновников, ответственных за катастрофу, а также освобождение задержанных протестующих.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование