Венгерская MOL хочет заключить контракт для поставок газа в Приднестровье

Венгерская MOL намерена заключить контракт для поставок газа в непризнанное Приднестровье. Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Дорин Речан на брифинге в понедельник.

"Компания "Молдовагаз" получила запрос от венгерской компании MOL на прохождение стандартной для всего энергетического сообщества процедуры "Знай своего клиента" (предоставление данных о деятельности компании до заключения какой-либо сделки). Речь идет об осуждении условий для поставок газа в Приднестровье со стороны венгерской компании, через "Молдовагаз", - заявил премьер-министр.

По его словам, также представлен проект будущего контракта, но более подробные детали будут объявлены позже.

Также он отметил, что Кишинев отклонил несколько контрактов, предложенных ранее приднестровской стороной для поставок газа в регион.

"До этого было предложено несколько контрактов, которые Кишинев отклонил из-за несоответствия национальному законодательству и международным нормам", - сказал премьер.

Газпром с 1 января 2025 года прекратил поставки газа в непризнанное Приднестровье в связи с "невыполнением платежных обязательств".

Энергетические компании Молдовы - Moldovagaz и Energocom готовы содействовать "Тираспольтрансгазу" в организации закупок газа на любой европейской платформе на рыночных условиях.

Перекрытие поставок российского газа в непризнанное Приднестровье привело к остановке всех промышленных предприятий, кроме тех, что занимаются производством продуктов питания.

Власти непризнанного Приднестровья согласились получать газ от Молдовы, чтобы быстрее выйти из энергетического кризиса.

Запасов газа в Приднестровье хватит буквально на несколько дней, а угля для выработки электричества на Молдавской ГРЭС - максимум до 16-17 февраля.