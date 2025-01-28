Последнее обновление: 28.01.2025 18:17

Наводнения на западе Франции угрожают новым районам

Уже три департамента во французской Бретани оказались под "красным" предупреждением из-за наводнений; уровень воды в местных реках побил многолетние рекорды. Об этом сообщает BFMTV.

На карте предупреждений о наводнениях в красную зону добавились департаменты Морбиан и Атлантическая Луара. Еще четыре департамента под "оранжевым" предупреждением. Сложная ситуация будет сохраняться ожидаемо до среды.

Метеорологическое агентство Франции сообщает, что кумулятивное количество осадков за январь превысило 170 мм – максимум с 1944 года. "С начала месяца выпало в три раза больше осадков, чем средние показатели этого периода", – отмечают в агентстве.

В департаменте Иль-е-Вилен, который первый пострадал от подтоплений, с выходных эвакуировали уже около 500 человек, сообщает France Bleu.

Уровень воды в реке Вилен побил показатели "исторического" наводнения 1995 года, реки Сеш – 1966 года.

В регионе частично перекрыты 42 дороги местного и национального значения.

В Ренне, крупнейшем городе пострадавшего района, основные пути сообщения остаются доступными, школы и детсады работают, водопроводная вода осталась доступной.

Наводнение началось в выходные с приходом циклона "Герминия" вслед за предыдущим штормом "Эовин", который нанес немалый ущерб на Британских островах и вызвал обильные осадки также на атлантическом побережье Франции. Почва после того уже была насыщена водой.



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