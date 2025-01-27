Минобороны Беларуси займется "патриотическим воспитанием" в своих рядах

Лукашенко подписал указ, которым уточняются положения о Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных Сил, сообщает его пресс-служба.

Документ принят "в целях приведения указа 2006 года в соответствие с Военной доктриной".

В частности, функции Минобороны дополнены положениями по реализации в Вооруженных Силах мероприятий по "патриотическому воспитанию, а также по освещению в средствах массовой информации деятельности ВС".

Кроме того, уточняется состав коллегии Минобороны.

Функции Генштаба дополнены положением по координации деятельности силового компонента военной организации государства по вопросам обеспечения военной безопасности и вооруженной защиты.