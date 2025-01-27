В США прошли масштабные рейды по задержанию нелегалов

Органы правопорядка США накануне организовали массовые рейды по поиску и задержанию нелегальных иммигрантов в ряде американских городов. Об этом сообщает NBC.

"Цель - взять как можно больше преступников (...) У меня нет квоты на них. Мои инструкции таковы: задержать их как можно больше", - заявил телеканалу ответственный за иммиграционную политику и безопасность границ в новой администрации США Томас Хоман.

Он отметил, что, в частности, в Чикаго задержаны члены банд, а также осужденные за убийства и преступления против половой неприкосновенности.

В Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) заявили, что операции направлены на "соблюдение миграционного законодательства США, обеспечение общественного порядка и национальной безопасности за счет недопущения потенциально опасных преступных чужаков в местные сообщества".

Позднее в ICE отчитались о 956 задержаниях за воскресенье - самый высокий показатель в день за время работы администрации президента США Дональда Трампа. Всего ICE задержала 2 681 человека. Отделы ICE проводили задержания в штатах Вашингтон, Калифорния, Луизиана, Нью-Йорк и других.

В Управлении по борьбе с наркотиками отмечали, что оказывают содействие в этих операциях, в том числе в Лос-Анджелесе, Атланте, Финиксе.

По данным источников The Washington Post, подчиненные Трампа потребовали от ICE задерживать в день не сотни, а 1,2 тыс. - 1,5 тыс. человек.

Ранее президент США подписал указ, дающий возможность властям принимать меры против пересечения нелегальными мигрантами южной границы страны. 21 января Трамп, как сообщалось, подписал указ об объявлении чрезвычайного положения на южной границе США.

На прошлой неделе администрация начала обещанную депортацию нелегальных иммигрантов с использованием военно-транспортных самолетов C-17 и C-130 в Мексику и Гватемалу.