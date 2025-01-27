Автокредитование в Казахстане продолжает бить рекорды

В Казахстане портфель автокредитования к 1 января 2025 года достиг 3,6 трлн тенге. За год он вырос на 44,8%, или на 1 119,3 млрд тенге, передает Kazinform.

Как заявил генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров, автокредиты в Казахстане являются самым динамично развивающимся направлением кредитования.

По его данным, количество заключенных контрактов составило 591,2 тыс. единиц, а число заемщиков — 559,2 тыс. человек. Оба показателя продемонстрировали рост почти на треть по сравнению с прошлым годом.

"Мы наблюдаем рекорды в автокредитовании уже второй год подряд. Если в 2023 году рост составил 64%, то в 2024 году — 44%. То есть, основной портфель продолжает показывать устойчивую динамику", - сказал он.

Объем выдачи автокредитов в 2024 году составил 1,8 трлн тенге, что на 13,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Число заемщиков достигло 214 тысяч человек, увеличившись на 10,2%, а количество заключенных контрактов составило 228,4 тыс. единиц, что на 5,7% больше в годовом выражении.

Средняя задолженность по автокредитным контрактам составила 8 млн тенге, что на 7,1% или 529,5 тыс. тенге больше, чем в прошлом году. Медианная задолженность равнялась 7,6 млн тенге, увеличившись на 10,8% или 742,3 тыс. тенге.

"Это означает, что средняя стоимость автомобиля составила 10 млн тенге", - отметил он.

Спикер также подчеркнул, что в прошлом году наибольшее количество новых автомобилей было продано в декабре — 25 600 единиц, в то время как количество выданных кредитов составило 26,7 тысячи.

Доля «плохих» займов в портфеле автокредитов на 1 января 2025 года достигла 7,7%, что на 1,3% больше, чем годом ранее.

Общая сумма выданных автокредитов увеличилась на 13,2% по сравнению с предыдущим годом, в то время как автомобили подорожали на 6,4%.

Чуть менее трети общей суммы автокредитов в 2024 году составили займы, выданные микрофинансовыми организациями — 565,8 млрд тенге (15,6%). Наибольший объем кредитов предоставили банки второго уровня — 3 039,8 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что казахстанцы чаще стали брать кредиты на авто. В 2023 году на приобретение автомобилей было выдано 1,6 триллиона тенге. Рост, по сравнению с 2022 годом, составил 81,5%.