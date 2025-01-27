Литва призвала пересмотреть правила навигации на Балтике

Правила навигации в Балтийском море нуждаются в изменении. Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис после того, как 26 января была повреждена волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) Латвийского государственного радиотелевизионного центра.

"Необходимо пересмотреть правила навигации в Балтийском море, особенно в части использования якорей", - написал он в соцсети.

По его мнению, за последнее время произошло слишком много случаев повреждения критической инфраструктуры в Балтийском море, чтобы это можно было считать случайностью.

Будрис отметил, что ситуация требует срочных решений, которые, как он ожидает, будут "серьезно обсуждаться" на Совете по иностранным делам Евросоюза в Брюсселе 27 января.

Как сообщало правительство Латвии, утром 26 января был поврежден кабель передачи данных между Швецией и Латвией. Есть основания полагать, что повреждение кабеля было вызвано внешним воздействием. В связи с этим инцидентом начато расследование.

Военно-морской флот Латвии проверил судно под мальтийским флагом, подозревая, что оно может быть причастно к повреждению кабеля, но не обнаружил никаких подозрительных действий на борту или повреждений якоря.

Анализ движения судов в районе разрыва кабеля выявил еще два судна за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Латвии.

О начале работ по ремонту поврежденного морского кабеля может быть объявлено в течение ближайших двух рабочих дней, заявил председатель правления Латвийского государственного радиотелевизионного центра Гиртс Озолс. По его словам, расследование показало, что кабель был поврежден примерно в 130 километрах от побережья Латвии в экономических водах Швеции. Морской кабель лежит на глубине более 50 метров.

Отвечая на вопрос о том, есть ли сейчас абсолютная уверенность в том, что данный морской кабель существенно поврежден и что повреждение вызвано внешними причинами, Озолс сказал, что 100%-я уверенность появится только после того, как кабель будет осмотрен в море и поднят.

За последние месяцы в Балтийском море было оборвано несколько подводных телекоммуникационных и электрических кабелей. Так, 17 ноября 2024 года был поврежден один из трех кабелей связи в Балтийском море, идущих от шведского острова Готланд в Литву. Он был отремонтирован и в настоящее время работает исправно. Позже, 25 декабря, были повреждены электрический кабель Estlink 2 и четыре телекоммуникационных кабеля, связывающих Финляндию и Эстонию.

Ранее в январе шведские СМИ также сообщали о попытках повредить подводный электрический кабель NordBalt, соединяющий Литву и Швецию. В результате военно-морские силы усилили наблюдение за кабелем NordBalt.

В ответ на эти инциденты НАТО в январе начало новую миссию по наблюдению в Балтийском море. Цель миссии - предотвращение попытки атак на подводную инфраструктуру в регионе.