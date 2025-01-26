Италия возобновила отправку мигрантов в центры содержания в Албании

Военно-морские силы Италии в воскресенье доставляют 49 мигрантов, которых они подобрали в международных водах, в центры содержания в Албании. Об этом сообщает Reuters.

Министерство внутренних дел страны отметило, что патрульное судно направляется в Албанию с 49 мигрантами на борту.

В то же время еще 53 мигранта, которые также были подобраны в море и предъявили свои паспорта, чтобы избежать немедленного вывоза из страны, находятся в Италии в ожидании проверки их статуса.

Эта переправка мигрантов является новой попыткой правительства Италии воплотить в жизнь свою миграционную политику после того, как судьи в Риме поставили под сомнение ее обоснованность и приказали вернуть в Италию первые две партии переправленных в Албанию мигрантов.

Споры вокруг этого плана, который премьер Джорджа Мелони считает краеугольным камнем в стремлении ее правительства ограничить нелегальную миграцию, разворачиваются вокруг решения Суда ЕС, вынесенного в прошлом году, которое не было связано с Италией.

Суд заявил, что ни одна страна происхождения не может считаться безопасной, если даже ее часть является опасной, что подрывает идею Рима депортировать в Албанию мигрантов из выбранного списка "безопасных" стран с целью их быстрой репатриации.

Суд ЕС должен рассмотреть план Италии в ближайшие недели и установить, соответствует ли он законодательству ЕС.

Правительство Италии построило два центра для содержания мигрантов в Албании, что стало первым подобным соглашением с участием страны Европейского Союза, которая перенаправляет мигрантов в страну, не являющуюся членом ЕС. Но до сих пор эти центры стояли пустыми с ноября после того, как столкнулись с судебной волокитой.