Десятки тысяч немцев в субботу протестовали в Берлине и других городах против потенциального прихода к власти ультраправой, пророссийской партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") накануне всеобщих выборов 23 февраля.

Как сообщило агентство АР, огромная толпа собралась у Бранденбургских ворот Берлина. Люди свистели в свистки, пели антифашистские песни и несли плакаты, осуждающие "АдГ".

Демонстранты выразили надежду, что митинг также привлечет внимание к другим ультраправым партиям в Европе и новой администрации президента США Дональда Трампа.

"Те, кто разжигает расизм и нападает на защиту климата, не просто проводят кампанию, они ставят под угрозу жизни", – сказала Луиза Нойбауэр из климатической группы „Пятницы ради будущего", обращаясь к толпе, которую полиция оценила в 35 тысяч человек.

В Кельне, крупном западногерманском городе, полиция оценила толпу на митинге в 40 тысяч человек.

Тысячи протестовали в Берлине и других городах по всей Германии против крайне правого экстремизма и растущей популярности антииммигрантской партии "Альтернатива для Германии" (AfD), в преддверии всеобщих выборов в феврале. 23 всеобщих выборов.

Субботние протесты произошли в то время, когда "АдН" начала свою предвыборную кампанию в центральном городе Галле, где лидер партии Алиса Вайдель, кандидат на пост канцлера, выступила перед около 4500 людьми.

Вайдель имеет поддержку Илона Маска, который выступил на митинге дистанционно. Его открытая поддержка вызвала волну возмущения в Германии.

Оппозиционный правоцентристский блок ХДС/ХСС и его кандидат на пост канцлера Фридрих Мерц возглавляют предвыборные опросы, за ним следует "АдН".

Опрос показал, что большинство немцев считают, что поддержка Маском "АдГ" положительно повлияла на позиции партии перед выборами.