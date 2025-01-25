В Йемене хуситы задержали сотрудников ООН

В столице Йемена Сане хуситы задержали сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН), работавших на территориях, контролируемых группировкой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООН.

"Официальные лица ООН в Йемене активно взаимодействуют с высокопоставленными представителями де-факто властей (хуситов - прим.), требуя немедленного и безоговорочного освобождения всех задержанных сотрудников и партнеров ООН", - говорится в заявлении.

Чтобы обеспечить безопасность и защиту всего персонала, ООН приостановила все официальные передвижения в районы, находящиеся под фактическим контролем хуситов, и внутри них. Эта мера будет действовать до дальнейшего уведомления, добавили в организации.

Агентство Reuters со ссылкой на ООН сообщило, что хуситы задержали семерых сотрудников организации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил этот шаг и призвал к немедленному освобождению задержанных.

«Постоянные нападения на персонал ООН и партнеров негативно сказываются на нашей способности помогать миллионам нуждающихся людей в Йемене», - сказал он.

В прошлом году в Йемене более 50 сотрудников иностранных международных организаций были похищены хуситами из их домов в городе Сана.

Между тем Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс официального признания йеменской группировки «Ансар Аллах» террористической организацией.