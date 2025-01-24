На фоне возвращения Трампа "разочарованным" американцам предлагают переезжать в ЕС

"Разочарованные" американские работники могут переехать в Европу. Об этом заявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе в пятницу, 24 января.

При этом она не уточнила причину разочарования американцев.

Глава ЕЦБ выступала на панельной дискуссии с Ларри Финком – генеральным директором компании по управлению активами BlackRock, о слабых перспективах экономического роста Европы по сравнению с США.

"Нам нужно держать таланты у себя дома. Нам нужно держать дома сбережения", – прокомментировала Лагард, которую цитирует CNN.

"И, возможно, пришло время импортировать некоторые таланты, которые по тем или иным причинам разочаровались, с другой стороны океана", – добавила она, имея в виду США.

Директор Европейского Центробанка прямо не упомянула о переизбрании Дональда Трампа президентом США.

В то же время отдельные европейские города – например населенный пункт Оллолаи на Сардинии – ранее предлагали американцам, которые выступают против новоизбранного президента, переезжать к ним.