Румынские фермеры отказываются от выращивания картофеля из-за слишком высоких затрат

Румынские фермеры все чаще отказываются от выращивания картофеля из-за роста стоимости семенного материала, а также удорожание рабочей силы и ее нехватку.

По данным Национального института статистики, в 2024 году производство картофеля в Румынии было самым низким за последние восемь лет, хотя на территории страны находится почти треть картофельных ферм ЕС.

Средняя урожайность картофеля в Евросоюзе составляет около 35 тонн с гектара, тогда как в Румынии в прошлом году он был примерно 14,8 тонны/га. Жара и засуха еще больше усугубили ситуацию.

Румынские фермеры утверждают, что внутреннее производство охватывает только половину потребностей страны. В результате магазины переполнены импортным товаром, что сказывается на ценах: на типичном рынке килограмм картофеля обычно продается по 5 леев (1 евро).

В других странах Евросоюза объем производства картофеля также падает. В период с 2000 по 2023 год он сократился на 27,9 млн тонн, или на 36,7%.

Особенно резкое падение произошло в Польше, а крупнейшим получателем польского картофеля является Румыния.