Хорваты объявили масштабный бойкот магазинам и АЗС из-за роста цен и инфляции

В Хорватии начался общенациональный бойкот магазинов, торговых центров и АЗС по всей стране из-за роста цен и инфляции. Об этом сообщает DANAS.

Инициатива началась с группы в Facebook Halo inspektore ("Привет, инспекторы"). Акцию поддержали общества защиты потребителей, профсоюзы, политические партии и даже сам министр экономики Анте Шушняр.

Хорватские СМИ публикуют фото того, как в пятницу выглядят магазины и торговые центры. Сообщают, что покупателей значительно меньше, чем обычно.

В последние дни в соцсетях хорватов призывали не ходить в магазины в пятницу, чтобы выразить свой гнев и начать борьбу с повышением цен.

"24 января в Хорватии бойкотируют высокие цены на продукты питания. Людей призывают не покупать в этот день ничего", – говорилось в сообщении, которое распространялось в соцсетях.

Однодневный бойкот – лишь один из этапов, на котором люди пытаются продемонстрировать свое недовольство ценами. Далее планируют организовать многодневный бойкот.

Недавно в Хорватии на президентских выборах победил действующий пророссийский президент Зоран Миланович, получив более 70% голосов.