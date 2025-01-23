Доходы Грузии от туризма в 2024 году выросли до $4,4 млрд

Доходы Грузии от туризма в 2024 году составили рекордные $4 млрд 425,4 млн, что на 7,3% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщило Министерство экономики и устойчивого развития страны.

"По имеющейся статистике, оправдался прогноз правительства относительно роста доходов и туристического сектора в 2024 году", - отметил первый вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили.

В четвертом квартале доходы от туристических поездок в страну выросли на 10,3% в годовом исчислении до $963,7 млн.

Минэкономики отметило рост доходов от туризма из Израиля (до $128,3 млн), Азербайджана (до $25,8 млн), Ирана (до $22,9 млн), Евросоюза (до $21,6 млн) и Саудовской Аравии (до $21,4 млн).

Ранее сообщалось, что в 2024 году количество туристических поездок в Грузию выросло на 9%, до 5,1 млн посещений.

Между тем грузинские власти ожидали увеличения доходов от туризма в 2024 году до $4,5 млрд.

Правительство Грузии прогнозирует, что к 2028 году ежегодные доходы страны от туризма составят $6,4 млрд.