В Нидерландах экоактивисты выиграли иск с требованием скорее сокращать выбросы азота

Активисты "Гринписа" выиграли иск против правительства Нидерландов, в котором они требуют ускорить сокращение выбросов азота. Об этом сообщает NOS.

Суд в Гааге удовлетворил иск экоактивистов с требованием к правительству ускорять сокращение выбросов азота, чтобы достичь целевых показателей сокращения на ближайшие годы.

Кроме того, в случае неспособности государства обеспечить достижение целей 2030 года предусмотрен штраф в размере €10 млн.

В суде отметили, что нынешнее правительство свернуло ряд мероприятий, которые были нужны для сокращения выбросов азота, и взамен не внедрило новую политику для достижения этих целей, и что если предыдущее правительство Марка Рютте выделило на достижение целей €24 млрд, то правительство Дика Шуфа сократило эти расходы до €5 млрд.

Решение еще может быть обжаловано.

В Greenpeace приветствовали решение и заявили, что ожидают от правительства ответственных действий и честного распределения этого бремени между различными сферами хозяйственной деятельности.

Требования сокращения выбросов азота были одной из ключевых причин протестов нидерландских фермеров.

Бельгийские фермеры прошлой осенью подали иск в Конституционный суд из-за ограничений на выбросы азота от сельскохозяйственной деятельности.