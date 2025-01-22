Правительство Беларуси разрешило госзакупки ряда услуг из одного источника

Правительство Беларуси внесло изменения в законодательство о государственных закупках. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко.

Как сообщает пресс-служба правительства, документом предусматривается применение в 2025-2026 годах права на проведение процедуры закупки из одного источника при приобретении:

услуг по разработке проекта отвода земельного участка

работ (услуг) по внесению изменений в предпроектную (предынвестиционную), проектную документацию у ее разработчика

бензина и (или) древесного, торфяного, печного бытового, дизельного топлива

услуг по зарядке электромобилей

услуг по разработке, доработке, модернизации, информационному и техническому сопровождению официальных интернет-сайтов государственных органов и организаций

услуг по проведению социологических исследований

услуг по пересылке почтовых отправлений

Кроме того, перечень товаров, госзакупки которых осуществляются с применением биржевых торгов, дополнен культурами злаковыми (кроме риса), бобовыми, мукой кормовой мясо-костной, маслом подсолнечным и сафлоровым и другим

Постановлением определен также порядок подтверждения соответствия участников процедуры госзакупки дополнительным требованиям, в том числе при совместном участии в процедуре госзакупки нескольких субъектов хозяйствования