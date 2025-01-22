Производитель танков Leopard 2 создал совместное предприятие в Украине

Германская KNDS Deutschland, производитель танков Leopard 2, официально открыла совместное предприятие с одной из оборонных компаний Украины. Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

"Рад сообщить об официальном открытии совместного предприятия между KMW (KNDS Deutschland) и одним из украинских оборонных предприятий", - заявил он.

Вновь созданная компания будет специализироваться на обслуживании и ремонте военной техники, поставленной немецкой компанией в Силы обороны Украины. Первые образцы этой техники появились в Украине еще в 2022 году.

"Украинские специалисты уже прошли обучение в Германии, на объектах уже установлены первые системы", - рассказал Сметанин.

Он добавил, что теперь техника Сил обороны будет ремонтироваться быстрее. Также работа совместного предприятия "существенно поддержит экономику инвестициями и рабочими местами".