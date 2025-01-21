Последнее обновление: 21.01.2025 13:21

В Беларуси работникам в рамках указа о своевременной выплате зарплаты в 2024 году вернули около 6,5 млн рублей

В Беларуси работникам в рамках указа о своевременной выплате зарплаты в 2024 году вернули около 6,5 млн рублей.

Как сообщает Минтруда и соцзащиты, вынесено 693 требования об устранении нарушений законодательства о труде в части обеспечения выплаты зарплат почти 8,3 тыс. работников на общую сумму 14,5 млн рублей.

Как результат, 3,9 тыс. работникам выплачена заработная плата в сумме около 6,5 млн рублей.

В отношении 3,2 тыс. работников органами принудительного исполнения возбуждены исполнительные производства на сумму почти 6,7 млн рублей, из них в рамках исполнительного производства заработная плата взыскана на сумму около 2,7 млн рублей.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование