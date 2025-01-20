Последнее обновление: 20.01.2025 11:13

ФБР предотвратило похищение ювелира с целью кражи $2 млн в криптовалюте

ФБР раскрыло группу злоумышленников, планировавших похищение ювелира из Майами с целью получить у жертвы около $2 млн в криптовалюте.

Согласно судебным документам, изначально информация поступила от анонимного источника. По его словам, злоумышленники намеревались напасть на одного из работников Seybold Building, где исторически располагается множество ювелирных магазинов.

Лидер группы по имени Джек и его сообщники, которых он называл «громилами», узнали, что потенциальная жертва владеет значительной суммой в криптовалютах и планирует обменять их на наличные 13 января. Злоумышленники планировали выкрасть ювелира и отобрать активы.

Главарь якобы предупредил команду не причинять жертве вреда, помимо одного «хорошего тумака» по голове. При этом похитители собирались взять с собой огнестрельное оружие, в частности штурмовые винтовки и пистолеты-пулеметы MAC-10.

Правоохранители задержали четырех участников группировки непосредственно в день запланированного преступления. Эвану Пакетту, Тревону Энтони Нилу, Закари Бриггсу и Аарону Хаммонду вменяют сговор с целью похищения и покушение на похищение.

Обвиняемых содержат под стражей без права внесения залога. Суд пройдет в Майами 21 января.



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