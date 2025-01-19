Во время акции протеста в Тбилиси задержали нескольких митингующих

Во время акции протеста в одном из районов Тбилиси – Темка – полиция задержала шесть человек, по последним данным. Об этом сообщает Sova.

Митингующие заявили, что хотели выразить протест против действий полиции и солидарность с задержанными во время разгонов митинга на Руставели возле парламента Грузии после 28-го ноября 2024 года.

Лица протестующих прикрывали маски, что запрещено законом, принятым "Грузинской мечтой" 2024 года и подписанным позже "президентом" Михеилом Кавелашвили.

Во время столкновения митингующих задержали с применением силы.

"Полиции не разрешено задерживать людей из-за ношения масок на лицах. Закон предусматривает штраф, а не арест за ношение маски на митинге. Они применили силу к нам, разбили стекло, ударив об него голову моего друга", – рассказал один из участников акции.

По словам заместителя начальника главного управления патрульной полиции Гоги Меманишвили, количество задержанных уточняется.

Напомним, в Грузии 15 января по всей стране прошла трехчасовая забастовка, участники которой выступили против курса партии власти "Грузинская мечта".

Как известно, в Грузии с конца ноября продолжаются акции протеста за европейское будущее страны и с требованием проведения повторных парламентских выборов.

Оппозиционные силы не признали ни результатов выборов в парламент, работу которого бойкотируют, ни инаугурации "президента" Михеила Кавелашвили, которого впервые избирали не прямым голосованием.

Сразу после инаугурации Кавелашвили подписал ряд законов, в частности о запрете масок и пиротехники на митингах.