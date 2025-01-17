Microsoft впервые за 12 лет повысила цены на пакет приложений Office

Компания Microsoft объявила о повышении цен на подписку Microsoft 365 для потребителей, надеясь, что пользователи готовы платить больше за доступ к новым инструментам с искусственным интеллектом. Об этом информирует Bloomberg.

Теперь годовая семейная подписка, позволяющая пользоваться Word, Excel и другими программами до шести человек, обойдется в $130 — это на 30% больше, чем раньше. Индивидуальная подписка подорожала на 43% и обойдется в $100. Новые цены уже действуют для новых пользователей, а для существующих – вступят в силу при обновлении.

Это первое повышение цен на пакет Office-программ за 12 лет, которое, по словам представителей компании, поможет компенсировать затраты на развитие и внедрение искусственного интеллекта. Microsoft сотрудничает со стартапом OpenAI, добавляя AI-инструменты в программное обеспечение, позволяющие анализировать документы, создавать тексты и изображения.

Microsoft уже тестировала новые цены в Австралии, Сингапуре и других странах Юго-Восточной Азии, где они вызывали споры. Некоторые пользователи обнаружили, что при попытке отменить подписку им предлагали скрытый вариант – Microsoft 365 Classic, позволяющий остаться на старых тарифах, но без доступа к AI-инструментам.

Компания также предлагает бюджетную альтернативу – веб- и мобильную версию Microsoft 365 Basic без AI-функций.