Среднедушевые доходы в Китае в 2024 году выросли на 5,3%

Располагаемые среднедушевые доходы населения Китая в 2024 году увеличились на 5,3% и достигли 41 314 юаней ($5 747). Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления страны.

Показатель с учетом инфляции повысился на 5,1%.

При этом темпы роста доходов сельского населения оказались сильнее, чем у городских жителей. В городах показатель повысился на 4,6% до 54 188 юаней (на 4,4% с учетом инфляции), в сельской местности - на 6,6% до 23 119 юаней (на 6,3% с учетом инфляции).

На услуги в прошлом году пришлось 46,1% расходов по сравнению с 45,2% в 2023 году.

Население Китая на конец 2024 года насчитывало 1 млрд 408,28 млн человек, что на 1,39 млн меньше, чем годом ранее. В том числе в стране проживало 719,09 млн мужчин и 689,19 млн женщин. Данные показатели не включают население Гонконга, Макао и Тайваня, а также проживающих в Китае иностранцев.

Показатель снизился по итогам третьего года подряд. В 2022 году сокращение было зафиксировано впервые с 1961 года.

Доля людей в возрасте от 16 до 59 лет составляла 60,9% общего числа жителей, 60 лет и старше - 22%.

В городах проживало 943,5 млн человек, что на 10,83 млн выше показателя 2023 года. Число постоянных жителей сельской местности уменьшилось на 12,22 млн - до 464,78 млн человек. В результате доля городского населения увеличилась на 0,84 процентного пункта и достигла 67%.

По итогам 2024 года ВВП КНР увеличился на 5% до 134,908 трлн юаней. Темпы роста совпали с целевым ориентиром правительства.