Белорусы с литовскими ВНЖ с 14 февраля смогут въезжать на машинах с белорусскими номерами (обновлено)

Белорусы с литовскими ВНЖ с 14 февраля смогут въезжать на машинах с белорусскими номерами. Об этом сообщается на сайте литовской пограничной службы.
Как известно, с 18 января 2025 года Литва должна была запретить въезд машин с белорусскими номерами.
Если исходить из опубликованной информации, то с 14 февраля 2025 года автомобили с белорусскими номерами могут участвовать в дорожном движении на территории Литвы, но с рядом нюансов.
Во-первых, въезд разрешен только легковым автомобилям, принадлежащим гражданам Беларуси, которые: имеют визу или вид на жительство в Литве, дающий право въезда в ЕС; используют автомобиль исключительно в личных целях (исключение для юридических лиц и коммерческого использования не допускается).
Во-вторых, въезд также разрешен гражданам стран ЕС, проживающим в Беларуси, если автомобиль используется только для личных целей.
В остальных случаях необходимо получать специальное разрешение Министерства экономики и инноваций Литвы (EIM).
Ограничения не распространяются на: машины с дипломатическими номерами, используемые для деятельности дипломатических миссий или личных нужд дипломатов и их семей, а также автомобили, перевозящие тела умерших.
При использовании автомобилей с белорусскими номерами с нарушением установленного порядка владельцам грозит штраф и конфискация автомобиля в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, статьей 515 («применяется ответственность, предусмотренная статьей 515 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф и конфискацию автомобиля»).
Между тем непонятно, какие будут действовать правила для въезда машин с белорусскими номерами с 18 января до 14 февраля текущего года.
Update: по уточненным данным, до 14 февраля белорусы могут въезжать в Литву на своих авто с визой/ВНЖ любых стран ЕС, а после 14 февраля — только с литовскими документами.