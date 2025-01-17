Власти Беларуси решили усовершенствовать работу ЕРИП

Лукашенко подписал указ от 15 января 2025 г. № 28 "О едином расчетном и информационном пространстве".

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, документ подписан в целях повышения эффективности функционирования и развития единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП), а также приведения действующего законодательства в соответствие с нормами закона от 19 апреля 2022 г. № 164-З "О платежных системах и платежных услугах".

Указом № 28 определена структура ЕРИП, которая включает в себя платежную систему в ЕРИП, межбанковскую систему идентификации, биллинговые системы ЕРИП и автоматизированные (информационные) системы (ресурсы), необходимые для обеспечения функционирования ЕРИП.

В указе также закреплено распределение полномочий между ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП" и государственными органами в части регулирования функционирования ЕРИП и входящих в его состав систем.

В частности, Нацбанк определяет порядок функционирования платежной системы в ЕРИП, устанавливает права и обязанности ее участников, а также порядок получения платежным агрегатором статуса участника платежной системы в ЕРИП.

За правительством закреплено методологическое обеспечение биллинговой системы жилищно-коммунальных услуг, а также определение объема и порядка предоставления в биллинговую систему жилищно-коммунальных услуг персональных данных и иной сопутствующей информации.

ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП" уполномочено по согласованию с Советом министров определять правила биллинговой системы жилищно-коммунальных услуг, в том числе технические и эксплуатационные требования к указанной системе.

Основные нормы указа № 28 вступают в силу через шесть месяцев после его официального опубликования. При этом документ не предусматривает изменения действующей системы оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также концептуальных положений законодательства.