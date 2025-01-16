Последнее обновление: 16.01.2025 18:00

Итальянская компания оказалась владельцем попавшего под санкции США российского завода

Итальянская компания Cividale оказалась миноритарным акционером попавшего под санкции США российского литейного завода БВК. Об этом говорится в расследовании итальянского издания IrpiMedia.

Руководство Cividale при этом утверждает, что не участвует в операционном управлении БВК и соблюдает все действующие международные ограничения.

Cividale принадлежит 30% в компании ВБК, остальные 70% владеет глава промышленной группы "Конар" Валерий Бондаренко. Входящие в эту группу компании производят продукцию для нефтегазового сектора РФ, в частности LNG-проектов, предприятий в сфере судостроения и энергетики, промышленного и гражданского строительства.

Эти компании расположены на территории индустриального парка "Станкомаш" в Челябинске. Одноименное предприятие является поставщиком Минобороны России, оно, среди прочего, производит комплектующие для РСЗО "Смерч".

В июне 2024 года "Конар", "Станкомаш" и БВК попали под американские санкции. Несмотря на это, Cividale сохранила свою долю в российской компании.

Кроме того, журналисты обнаружили судебные документы, свидетельствующие о работе ВБК с подсанкционным АО "Силовые машины" – одной из крупнейших энергомашиностроительных компаний в России.

Cividale также продолжает поставки европейской продукции в Россию. За 2022-2023 годы итальянский импортировал в Россию промышленное оборудование на 17 млн евро.

Среди товаров есть те, экспорт которых в Россию можно считать потенциальным нарушением санкций. Однако в отсутствие контрактов достоверно установить это невозможно, отмечает IrpiMedia.

С 2014 по 2023 год итальянская компания заработала на российском рынке около 93 млн евро.



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