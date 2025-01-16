Последнее обновление: 16.01.2025 12:21

Ракета компании Blue Origin совершила первый тестовый орбитальный полет

Тяжелая ракета-носитель New Glenn в четверг совершила первый испытательный полет, сообщила американская компания-разработчик носителя Blue Origin миллиардера и основателя Amazon.com Джеффа Безоса.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса 36А базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 02:03 по времени Восточного побережья США.

В рамках испытания ракета вывела на орбиту тестовую полезную нагрузку Blue Ring, которая в будущем сможет обслуживать коммерческих и государственных заказчиков, в том числе Пентагон.

Однако первая многоразовая ступень ракеты не смогла совершить запланированную посадку на морскую платформу Jacklyn в Атлантике. Она упала в море.

Ракета New Glenn высотой 98 метров состоит из двух ступеней. Первая ступень является многоразовой, может использоваться до 25 раз. Носитель способен выводить до 45 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и 13 тонн на геостационарную.



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