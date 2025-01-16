Лукашенко по-прежнему грезит о строительстве второй АЭС

Лукашенко по-прежнему грезит о строительстве второй атомной электростанции (АЭС).

"Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС", - сказал он сегодня во время посещения Минского городского технопарка.

По его словам, в республике фиксируется растущая потребность в электроэнергии как в производственной сфере, так и среди граждан. В частности, постоянно увеличивается парк электромобилей.

Между тем с 4 декабря 2024 года БелАЭС не производит электричество: оба блока остановлены. Первый энергоблок БелАЭС 3 декабря 2024 года вывели в третий планово-предупредительный ремонт. Второй энергоблок в середине декабря был отключен от сети "из-за срабатывания одного из датчиков обеспечивающих систем".

Как сообщил гендиректор объединения "Белэнерго" Андрей Панченко, на БелАЭС ведется диагностика датчиков обеспечивающих систем второго блока.

"На сегодня на первом энергоблоке по графику проводится планово-предупредительный ремонт. Также продолжается диагностика датчиков обеспечивающих систем второго блока. С учетом того, что таких датчиков на блоке большое количество, их ревизия занимает определенное время", - сказал Панченко, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.