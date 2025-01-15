Около 500 предприятий принимают участие в забастовке в столице Грузии

Забастовка с требованием назначить новые парламентские выборы проходит в Тбилиси в среду, в числе бастующих - экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщают грузинские оппозиционные телеканалы.

Согласно информации телеканалов, в забастовке принимают участие до 500 предприятий.

На площади Республики около 200 бастующих перекрыли автомобильное движение. К ним присоединилась Зурабишвили. Она заявила журналистам, что забастовка - это мирное проявление протеста.

Видеокадры, показанные грузинскими оппозиционными каналами, запечатлели десятки людей с плакатами о присоединении к забастовке, стоящими у двух офисов самых крупных банков страны "ТБС" и "Банк Грузия".

Кроме того, по улицам Тбилиси ходят колонами люди с плакатами в руках и заявляют, что присоединяются к забастовке. По утверждению лидеров оппозиционных партий, акция протеста проходит уже в течение трех часов.

Накануне руководители крупных грузинских предприятий распространили заявления, что не препятствуют участию своих сотрудников в забастовке за пределами своих производств.