Литва взяла под охрану ЛЭП с Польшей

Литва с 15 января взяла под охрану линии электроснабжения с Польшей LitPol Link, через которую в феврале страны Балтии будут синхронизированы с континентальной Европой. Об этом сообщил литовский общественный вещатель LRT.

Ранее планировалось, что Служба общественной безопасности должна перенять распределительный пункт и трансформаторную подстанцию у частной охранной службы в апреле. Однако правительство одобрило предложение о переносе сроков на январь.

В МВД Литвы пояснили, что новый порядок разработан с учетом запланированного на 8 февраля отключения электросетей стран Балтии от российской системы и подключения к европейским сетям.

На решение также повлияла напряженная ситуация в Балтийском море, где в последнее время повреждены электрические и телекоммуникационные кабели.