Аэропорты Финляндии из-за помех в работе GPS переходят на альтернативные системы

Почти все аэропорты Финляндии вынуждены прибегать к альтернативным системам из-за помех GPS. Об этом сообщает медиаконцерн Uutissuomalainen.

Теперь 14 финских аэропортов для посадки самолетов применяют основанную на данных радара и сети наземных станций систему, которая определяет местоположение самолета.

В течение зимы и весны аэропорты Кеми-Торнио, Йоенсуу и Коккола-Пиетарсаари также перейдут на такую систему вместо GPS.

Финские специалисты связывают помехи с деятельностью России.

"GPS-помехи со стороны России значительно возросли с января прошлого года", - сказал Uutissuomalainen эксперт Агентства транспорта и связи Traficom Тапани Мауконен.

По данным Traficom, в 2024 году в воздушном пространстве Финляндии было зарегистрировано в общей сложности 2,8 тысячи случаев помех GPS, тогда как годом ранее их было чуть более 200.