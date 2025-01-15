Правительство Беларуси утвердило требования к сотовой связи

Постановлением Совмина № 1073 от 31 декабря 2024 г. утверждены требования к сотовой связи.

Согласно документу, операторы сотовой подвижной электросвязи, оказывающие услуги сотовой подвижной электросвязи непосредственно населению, должны направлять ежегодно часть чистой прибыли текущего года, получаемой от реализации услуг сотовой подвижной электросвязи, в размере 20% от общего объема данной прибыли на реализацию ряда проектов и мероприятий.

В их числе проекты по развитию сетей сотовой связи, включенные в перечень, формируемый с учетом предложений операторов сотовой связи в порядке, определяемом Министерством связи и информатизации, мероприятия или пилотные проекты в сфере цифрового развития для развития отраслей экономики и административно-территориальных единиц, инвестиционные проекты.

Кроме того, утверждены требования к охвату территории Беларуси услугами сотовой подвижной электросвязи и их качеству.

Например, к 2030 году требованиями предусмотрен охват территории Беларуси сетью сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE – 99%. При этом средняя скорость передачи данных по направлению к абоненту в областных центрах и Минске должна быть не менее 70 Мбит/с; в районных центрах, городах и городских поселках – не менее 60 Мбит/с; на остальной территории республики – не менее 30 Мбит/с.

Постановлением также утверждено Положение о порядке осуществления контроля (надзора) за охватом территории Беларуси услугами сотовой подвижной электросвязи и их качеством.

Изменениями предусмотрено дополнение системы государственных социальных стандартов в области связи пунктом, которым устанавливается тарифный план с базовым объемом услуг сотовой связи в течение календарного месяца, а именно: 200 минут голосового трафика во все сети электросвязи на территории Беларуси; 2 Гб трафика передачи данных; 50 СМС-сообщений.

В правила оказания услуг электросвязи внесены изменения, которыми определены способы выражения согласия абонента на оказание (прекращение оказания) информационных услуг справочного и (или) развлекательного характера, направленные на защиту интересов абонентов от случайного (непреднамеренного) подключения таких услуг.

Предусмотрен минимальный срок действия тарифного плана на услуги сотовой связи (составляет два года со дня его установления), а также изложены в новой редакции параметры (показатели) качества услуг электросвязи, работы сети электросвязи и обслуживания абонентов, направленные на улучшение качества оказания услуг электросвязи.

Профильному ведомству поручено до 1 апреля 2025 г. утвердить методику оценки выполнения требований к охвату территории Беларуси услугами сотовой подвижной электросвязи и их качеству.

Основные положения постановления вступают в силу с 1 апреля 2025 г., иные – с 15 января 2025 г.