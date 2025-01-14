Украинцы не спешат покупать жилье из-за военных рисков, несмотря на выгодные цены

Украинцы из-за военных рисков не готовы инвестировать средства в приобретение жилья, хотя ценовые условия на рынке недвижимости в Украине более благоприятные, чем до войны. Об этом сообщают специалисты Национального банка в декабрьском Отчете о финансовой стабильности.

Отмечается, что об улучшении ценовых условий на рынке недвижимости свидетельствует снижение к своему долгосрочному среднему показателю "цена к аренде" - покупка жилья становится более выгодной по сравнению с его арендой.

Кроме того, в НБУ фиксируют исторически минимальные значения показателя "цена к доходу" - в среднем приобретение 70 кв м жилья в Киеве для семьи будет стоить эквивалент ее 10-летнего дохода.

Тем не менее спрос на покупку жилья до сих пор не восстановился до уровня до полномасштабного вторжения, хоть и медленно оживляется.

По информации НБУ, стоимость квадратного метра на вторичном рынке в долларовом эквиваленте в столице и на западе Украины преимущественно стала, а в других регионах даже снижается.

К тому же условия на рынке определяет покупатель: фактическая цена продажи квартир до сих пор на четверть ниже усредненных цен объявлений.

При этом стоимость жилья на первичном рынке растет, прежде всего в западных регионах, в то же время строительство нового жилья идет достаточно медленно ввиду нехватки ресурсов, в частности рабочей силы.

Поэтому, учитывая медленное пополнение предложения вследствие нового строительства, риски нехватки нового качественного жилья в будущем сохраняются.

Доля сделок с привлечением ипотеки во втором полугодии 2024 года сократилась до 4% по сравнению с 5% в первом, что соизмеримо с показателями 2021 года. Почти половину всех кредитов с начала года банки выдали на объекты в Киеве и Киевской области.

Снижение роли ипотеки объясняется замедлением ныне ключевой для покупателей недвижимости программы "еОселя" из-за изменения ее дизайна и ограниченности ресурсов.