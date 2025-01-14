Ryanair призывает ввести лимит на потребление алкоголя в аэропортах Европы

Авиакомпания Ryanair хочет ввести лимит в два алкогольных напитка в аэропортах на фоне инцидентов с пьяными дебоширами на борту. Об этом сообщает The Guardian.

Авиакомпания призвала европейские власти ввести новые ограничения на продажу алкоголя, чтобы не допустить употребления пассажирами спиртных напитков перед посадкой на самолет.

Авиакомпании оставляют за собой право отказать в посадке любому, кто, по их мнению, находится в состоянии чрезмерного алкогольного опьянения. Однако теперь Ryanair хочет, чтобы аэропорты требовали от пассажиров предъявлять посадочные талоны, когда они покупают алкоголь в барах и пабах аэропорта, так же, как и в магазинах беспошлинной торговли.

"Мы не понимаем, почему пассажиры в аэропортах не ограничены двумя алкогольными напитками, ведь это привело бы к более безопасному и лучшему поведению пассажиров на борту самолетов, а также к более безопасному опыту путешествий для пассажиров и экипажей по всей Европе", – заявила авиакомпания в понедельник.

"Во время задержек рейсов пассажиры употребляют чрезмерное количество алкоголя в аэропортах без каких-либо ограничений на приобретение или потребление", – добавили в авиакомпании.

В этом месяце Ryanair сообщила, что судится с неустановленным пассажиром на сумму €15 тыс., пытаясь возместить расходы, когда рейс из Дублина в Лансароте был перенаправлен в Порту в апреле прошлого года.

В своем деле против этого лица, которое рассматривается в ирландских судах, авиакомпания требует 7000 евро за расходы на отель для 160 пассажиров и членов экипажа, €2500 за посадку и обслуживание в португальском аэропорту и €1800 за замену экипажа из-за ограничения количества часов полетов.

Ryanair также требует от пассажира €800 за перерасход топлива, €750 за потерю полетных продаж и €2500 за португальские судебные издержки.

Авиакомпания заявила: "Ни одна из этих расходов не могла бы быть понесена, если бы этот пассажир, нарушающий порядок, не заставил нас изменить маршрут в Порту".

Экипажи самолетов уже имеют право не подавать алкоголь пассажирам, но сейчас Ryanair ищет правовые ограничения в аэропортах по всей Европе, откуда авиакомпания выполняет 3600 рейсов в день в 37 странах.

"Пришло время властям ЕС принять меры для ограничения продажи алкоголя в аэропортах", – говорится в сообщении.

Сотрудники Ryanair утверждают, что проблема не столько в пассажирах, которые пьют в самолете, сколько в тех, кто напивается в аэропорту.

Исполнительный директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири ранее уже призвал ввести ограничения на продажу алкоголя в аэропортах, чтобы уменьшить количество случаев, когда пьяные пассажиры на борту самолета устраивают драки.

По его словам, на рейсах Ryanair инциденты с участием пьяных пассажиров происходят еженедельно, от чего страдают и бортпроводники. Кроме того, авиакомпаниям трудно определить, является ли человек нетрезвым во время посадки на самолет.