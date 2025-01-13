Испания повысит налоги на аренду жилья для отдыха

Испания планирует повысить налоги на аренду жилья для отдыха, чтобы владельцы такого жилья платили "как бизнес". Об этом заявил в понедельник премьер-министр Педро Санчес.

Повышение налогов произойдет на фоне стремительного роста арендной платы в стране, сообщает Reuters.

"Несправедливо, что те, кто сдает в краткосрочную аренду три, четыре или пять квартир, платят меньше налогов, чем отели или рабочие", – сказал Санчес на мероприятии, посвященном доступному жилью в Мадриде.

Жилищный вопрос стал главной проблемой в Испании, которая пытается найти баланс между развитием туризма, что является ключевым двигателем ее экономики, и беспокойством относительно высокой арендной платы из-за джентрификации и переориентации арендодателей на более прибыльную краткосрочную аренду жилья для туристов.

Санчес также пообещал более жесткие меры для борьбы с мошенничеством вокруг такой аренды, не вдаваясь в подробности. В прошлом месяце власти начали расследование в отношении компании Airbnb, которая не удалила со своей платформы тысячи обманчивых предложений аренды жилья.

Как известно, Испания в прошлом году стала свидетелем ряда протестов против чрезмерного туризма в Барселоне и других популярных местах отдыха, среди которых Майорка.

Летом правительство Испании объявило о жестких шагах в секторе краткосрочной и сезонной аренды жилья на фоне недовольства жителей.

А мэр Барселоны Жауме Коллбони объявил о намерении постепенно отказаться от краткосрочной аренды в городе до 2028 года. Конституционный суд Испании рассматривает вопрос о законности такого шага.