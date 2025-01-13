Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты для более 143,2 тыс. многодетных семей

На 1 января 2025 г. для многодетных семей открыто 143 211 депозитных счетов «Семейный капитал».

По данным Минтруда и соцзащиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82,6 тыс. счетов на $826 млн. Размер семейного капитала по этой программе назначался в размере $10 тыс. для многодетных семей в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы для многодетных семей открыто 60,6 тыс. депозитных счетов на 1,57 млрд рублей.

По состоянию на 1 января 2025 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 91 909 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 74 111, на получение медицинских услуг – 10 100, на получение образования – 7 693, на приобретение товаров для инвалидов – 5.

Принято 89 288 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: Брестская область – 18 900, Витебская – 8 540, Гомельская область – 14 223, Гродненская область – 10 597, Минская – 15 484, Могилевская – 8 987, Минск – 12 557.

Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка.

С 1 января 2025 года размер семейного капитала составляет 33 275 рублей. В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2025 г.