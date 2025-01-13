Последнее обновление: 13.01.2025 15:43

Убыточный Газпром готовится вдвое сократить работников

Газпром собирается практически вдвое урезать количество сотрудников головного офиса – с 4100 до 2500 человек, чтобы "оптимизировать процессы".

Инициатива изложена в письме, подписанном заместителем председателя правления Еленой Илюхиной к председателю правления Алексею Миллеру, пишут росСМИ.

В письме говорится, что за несколько десятков лет количество сотрудников центрального аппарата увеличилось в разы, а общая сумма заработной платы оценивается в 50 млрд рублей ($490,6 млн) ежемесячно.

Илюхина отмечает, что стоящие перед Газпромом задачи требуют оптимизации процесса их решений. По ее словам, необходимо не только избавиться от лишних бюрократий, но и избежать повторяющихся функций в компании и снизить расходы на соцвыплаты и зарплаты.

По данным росСМИ, в дочерних компаниях Газпрома почти нет вакансий, что может усложнить процесс перевода работников.

Представитель компании Сергей Куприянов подтвердил подлинность письма в комментарии российскому Forbes.

"Документ актуален. Комментировать не планируем", – отметил он.



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