В Бельгии началась общенациональная забастовка против пенсионной реформы

Общенациональная забастовка в знак протеста против возможных пенсионных реформ в понедельник, 13 января, привела к остановке авиа− и железнодорожного сообщения в Бельгии, а многие школы остались закрытыми. Об этом сообщают агентство Reuters и общественный вещатель RTBF.

Согласно информации, почти половина всех рейсов в аэропорту Брюсселя была отменена из-за забастовки грузчиков, работников службы безопасности и другого наземного персонала.

Национальный железнодорожный оператор NMBS сообщил, что по всей стране курсирует лишь ограниченное количество поездов. Отмечается, что общественный транспорт в столице Брюсселе также сильно пострадал.

При этом школы закрыты, а десятки тысяч учителей, как ожидается, присоединятся к национальному митингу в Брюсселе в знак протеста против пенсионной реформы.

Вещатель отметил, что причиной протестов стали планы сокращения социальных ассигнований в бюджете страны на €3 млрд в год.

Планы подготовил кандидат на пост премьер-министра, председатель праворадикальной партии "Новый фламандский альянс" Барт де Вевер. Он, в частности, поддерживает увеличение военных расходов страны.

В Бельгии с июня 2024 года, когда состоялись выборы в парламент, с разным успехом продолжаются переговоры о формировании коалиции и нового правительства.