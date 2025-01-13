В Эстонии намерены сделать зарплаты более прозрачными с целью сократить гендерный разрыв

Гендерный разрыв в зарплате жителей Эстонии за последние годы сократился с 25% до 13%, но все еще остается высоким по сравнению с другими странами. Решить эту проблему власти пытаются, уделив большее внимание прозрачности оплаты труда. Соответствующий законопроект правительство подготовит уже этим летом.

Реализацию Европейской директивы о заработной плате Эстония начнет уже в следующем году. Масштабная цель - добиться равной оплаты труда мужчин и женщин на равных должностях. Текст законопроекта планируется подготовить уже этим летом, передает "Актуальная камера".

"Информировать соискателя о вилке зарплаты, то есть диапазона, надлежит не позднее собеседования. Государство, в то же время, может обязать работодателя указывать заработную плату в объявлении о вакансии", - сказала советник по вопросам равенства Министерства экономики и коммуникаций Эва-Лийна Клийман.

"В Selver проблем с гендерным разрывом в зарплатах нет. В магазинах оплата за равный объем работы одинакова, вне зависимости от пола", - заявила глава отдела коммуникаций Selver Марианн Ярвела.

Ранее сеть розничной торговли Selver допускал указание диапазона зарплат в объявлениях, но теперь отказался от этого.

"В ходе собеседования мы ближе знакомимся с навыками соискателя, случается даже, что навыки оказываются лучше, тогда мы можем предложить даже более высокую зарплату", - отметила Ярвела.

Компания Figure Baltic Advisory исследует рынок труда в странах Балтии более 25 лет. Ранее в Эстонии мужчинам платили больше, объясняя это тем, что они могут работать по вечерам, потому что не сидят с детьми и вынуждены выплачивать ипотеку. Такое мышление уже в прошлом, но прозрачность оплаты труда до сих пор вызывает вопросы.

"У наших работодателей все еще не прописано соответствующим образом, как сотрудников набирают, как помогают развиваться, и главное - как им платят. Доверяйте, мол, здравому смыслу и интуиции", - сказала ведущий партнер Figure Baltic Advisory Ирья Раэ.

Согласно правилам, которые вступят в силу в следующем году, если разница в оплате труда мужчин и женщин на одной должности составляет более пяти процентов, то ее придется обосновать.

"Все сотрудники в праве узнать о заработной плате сотрудников, выполняющих аналогичную работу. При этом директива не означает раскрытие личных зарплат сотрудников", - отметила Клийман.

Обязанность предоставлять государству отчет о зарплатах ляжет на плечи работодателей с 2027 года. Отчитываться о различиях в зарплатах мужчин и женщин в штате должны будут все предприятия с сотней и более сотрудников.