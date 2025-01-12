Пленный солдат из КНДР заявил о значительных потерях среди них – разведка Южной Кореи

Национальная разведывательная служба Южной Кореи подтвердила, что Украина взяла в плен двух солдат из КНДР. Один из них заявил о значительных потерях среди северокорейских военных, передает Yonhap.
"[Мы] продолжим делиться информацией о северокорейских пленных в тесном сотрудничестве с украинскими разведывательными органами", – заявили в южнокорейской разведке.
В ведомстве отметили, что состояние двух раненых пленных не критическое.
По оценкам южнокорейских чиновников, Северная Корея послала около 11 тыс. солдат для поддержки России в ее войне против Украины.
В декабре Национальная разведслужба сообщала корейским парламентариям о таких потерях КНДР: по меньшей мере, 100 ликвидированных и около 1000 раненых военных.
Потери Северной Кореи в 1000 солдат озвучивал и министр обороны США Ллойд Остин. В то же время президент Владимир Зеленский сообщал, что КНДР потеряла 4000 военных.