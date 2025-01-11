В Беларуси начнет действовать новый порядок подтверждения готовности детских лагерей к работе на каникулах

Постановлением Совмина № 6 от 3 января 2025 года определен порядок подтверждения готовности воспитательно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей (лагерь) к работе в период каникул в целях повышения доступности, качества и безопасности услуг по организации отдыха и оздоровления детей.

Документ определяет обязанности организатора лагеря при подготовке и подтверждении готовности лагеря к работе в период каникул. Так, он обеспечивает:

сохранение и развитие материально-технической базы лагеря, соответствия ее состава и состояния требованиям к безопасности и качеству услуг лагерей, определенным для лагеря соответствующего вида;

комплектование лагеря работниками согласно штатным нормативам;

программно-методическое обеспечение работы лагеря в соответствии с законодательством об образовании, о физической культуре и спорте и иное.

Что касается непосредственно подтверждения готовности лагеря к работе в период каникул, то Положением определен порядок действий его организатора и представителей органов местной власти.

В частности, определено, что не позднее чем за два месяца до начала этого периода организатор лагеря направляет в городской (города областного подчинения), районный исполнительный комитет, местную администрацию района в Минске по месту нахождения организатора лагеря (райисполком) в виде электронного документа информацию о подготовке лагеря к работе по установленной форме.

Приемка лагеря к работе осуществляется не ранее чем за три недели и не позднее чем за семь календарных дней до начала периода каникул.

Положением также предусматривается порядок устранения замечаний, выявленных в лагере при его приемке, а также действий организатора лагеря, райисполкома и других заинтересованных в случае устранения или неустранения этих замечаний.

С перечнем лагерей, готовых к работе в период каникул, можно ознакомиться на официальном сайте Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

В указанную организацию можно обратиться и за дополнительным разъяснением вопросов применения Положения.

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2025 г.