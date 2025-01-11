В Германии появится военное оперативное соединение для защиты объектов инфраструктуры

Командование Бундесвера собирается создать оперативное соединение, в задачи которого будет входить защита ключевых объектов инфраструктуры ФРГ. Об этом сообщает Tagesschau.

За счет нового формирования глава Минобороны ФРГ Борис Писториус хочет укрепить внутреннюю безопасность страны. Соединение будет состоять из кадровых военнослужащих и резервистов, находиться под единым командованием.

В задачи соединения будет входить защита портов, железнодорожной сети, грузовых станций, трубопроводов, мостов, путей перевозки войск, транспортных развязок, цифровой инфраструктуры. Также военнослужащие будут обеспечивать использование НАТО германской территории для операций альянса. В мирное время соединение могут задействовать при стихийных бедствиях, террористических атаках и пандемиях.

Создание нового соединения также связано с предположением, что командование НАТО в случае чрезвычайной ситуации перебросит нынешние дивизии Бундесвера к внешней границе альянса - в район, вероятно, Польши, Литвы и Эстонии. Тогда новое соединение будет готово к действиям по обороне территории ФРГ.

При этом не уточняется, какова может быть численность нового соединения.