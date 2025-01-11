Казахстанцам предложат три варианта инвестирования пенсионных активов

В Казахстане разрабатывают лимиты инвестирования пенсионных активов для мультивалютных портфелей. Об этом говорится в проекте постановления «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и пенсионного обеспечения», размещенном на портале «Открытые НПА».

Документ был разработан Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и будет находиться в публичном обсуждении до 16 января 2025 года, сообщает Kapital.kz.

Согласно документу, предполагается, что управляющий инвестиционным портфелем будет формировать за счет пенсионных активов один или несколько видов инвестиционных портфелей:

консервативный портфель, за счет пенсионных активов вкладчиков вне зависимости от срока выхода на пенсию;

умеренный портфель, за счет пенсионных активов вкладчиков, срок выхода на пенсию которых превышает три года;

рискованный портфель, за счет пенсионных активов вкладчиков, срок выхода на пенсию которых превышает тринадцать лет.

Также предусматривается, что управляющий инвестиционным портфелем для каждого вида инвестпортфеля будет разрабатывать эталонные портфели на основе композитных индексов. Их параметры будут определяться нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Планируется, что размер инвестиций пенсионных активов в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами, не должен будет превышать 10% стоимости пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении у управляющего, за исключением паев Exchange Traded Funds, структура активов которых повторяет структуру MSCI ACWI Investable Market Index или Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD или ценообразование по паям которых привязано к данным индексам. Сейчас действуют такие же лимиты, без каких-либо исключений.

Также в проекте постановления указываются лимиты по инвестированию в инструменты, номинированные в иностранной валюте, включая остатки в инвалюте на банковских счетах кастодиана.

По консервативному портфелю такой лимит составляет – до 30% «от стоимости пенсионных активов» портфеля, по умеренному портфелю – до 60%, по рискованному портфелю – до 80%.

Также предлагается дифференцировать доходность в зависимости от вида портфеля.

Минимальную доходность по пенсионным активам предлагается установить на уровне 95% для консервативного портфеля, 90% - для умеренного и 85% - для рискованного портфеля от коэффициента номинальной доходности соответствующего композитного индекса.

В настоящее время требование по минимальной доходности пенсионных активов составляет 70% от средневзвешенного коэффициента номинальной доходности.

Ввести систему мультивалютных портфелей предлагалось более десяти лет назад. Предполагалось, что вкладчики смогут самостоятельно выбирать вид портфеля, косвенно участвуя в управлении своими пенсионными накоплениями.

Мультивалютная система предполагала наличие трех портфелей. Умеренный, где сбалансированы риск и доходность. Агрессивный, где есть вероятность получения очень высоких доходов, но при этом очень высокие риски. Консервативный портфель предполагал вложения в госбумаги.