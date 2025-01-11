В Брестской и Витебской областях снова вводят местный сбор за пересечение границы

В Брестской и Витебской областях снова вводят местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы в пунктах пропуска в размере одной базовой величины. Соответствующие решения приняты областными Советами депутатов № 62 от 26 декабря 2024 года и № 69 от 30 декабря 2024 года соответственно.

Согласно решениям местных властей, деньги за пересечение границы нужно будет платить с 1 февраля 2025 года.

Ранее этот сбор вводился до 1 января 2025 года тремя областями — Брестской, Витебской и Гродненской. Брестская и Гродненская область временно прекратили действие местного сбора за пересечение границы с 1 по 31 января 2025 года.

Напомним, местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы при выезде из страны ввели в 2021 году.

Правительство разрешило областным Советам депутатов с 2025 года утверждать такой сбор на постоянной основе в размере одной базовой величины (на сегодня это 42 рубля).